Felipe Melo\'dan milli yıldıza çağrı: Galatasaray\'a gel kardeşim

Galatasaray'ın eski futbolcularından biri olan Felipe Melo, Sarı-kırmızılıların transferinde adı geçen milli futbolcu için harekete geçti.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NA ÇAĞRI YAPTI

Felipe Melo, X hesabından paylaştığı mesajla Hakan Çalhanoğlu'nu Galatasaray'a çağırdı. Mesajının tamamen Türkçe yayımlayan Melo, "Türkiye benim ikinci vatanım, Türk kardeşlerim için her zaman desteğe hazırım, Çalhanoğlu'nu uzun zamandır tanırım, benim için çok değerli bir insan ve çok önemli bir karakter, çok kaliteli bir futbolcu... Çalhanoğlu kardeşime buradan sesleniyorum: Kardeşim yaa! Galatasaray'a gel yaa! Haydi kaptan yaa!" şeklinde sözler sarf etti.

GALATASARAY KARNESİ

Galatasaray'daki kariyerinde 154 maça çıkan Melo, 18 gol ve 12 asistlik performans sergiledi. 42 yaşındaki isim 25 Ocak 2025 tarihinde futbolculuk kariyerini noktalamıştı.