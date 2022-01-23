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Mateos: "Hocanın asla pes etmeyen oyununu tebrik etmek istiyorum" - Son Dakika

Mateos: "Hocanın asla pes etmeyen oyununu tebrik etmek istiyorum"

23.01.2022 20:04

- Felipe Sanchez Mateos: "Hocanın asla pes etmeyen oyununu tebrik etmek istiyorum" Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, "Rakibimize karşı öne geçmiş olsak ta oyun anlayışını değiştirerek bizim işimizi zorlaştırdılar" dedi.

- Felipe Sanchez Mateos: "Hocanın asla pes etmeyen oyununu tebrik etmek istiyorum"

GİRESUN - Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, "Rakibimize karşı öne geçmiş olsak ta oyun anlayışını değiştirerek bizim işimizi zorlaştırdılar" dedi.

Aytemiz Alanyaspor, GZT Giresunspor deplasmanından 3 puanla dönüyor. Emre Akbaba'nın 2 gölü ve Davidson'un 1 gölüyle maçı 3-1 önde tamamlayan Aytemiz Alanyaspor, 38 puanla Süper Lig'de üçüncülüğe yerleşti.

Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, yaptığı değerlendirmede, "Elbette bizler galibiyeti aldığımız için çok mutluyuz. Arkadaşımızın sahada gösterdiği enerji ve bunun ötesinde rakibi tebrik etmek istiyorum. Her ne kadar maçın başında rakibe karşı 2-0 öne geçmiş olsak ta asla pes etmediler. Oyun anlayışını değiştirerek bizim işimizi zorlaştırdılar. Özellikle 2-0'dan sonra geride 3'lüye dönmüş olmaları bizim kendi sahamızda yaptığımız pas aksiyonlarını dengeleyerek topun onlarda kalmasına neden oldu. Bu doğrultuda rakip oyuncuların kalitesine ve hocanın asla pes etmeyen oyun kalitesini tebrik etmek istiyorum. Tabi biz fazla gol yedik elbette ama biz sadece 3 haftadır buradayız. 3 haftada henüz 2 gol yedik. Bizim oyun anlayışımızda topun bizde kalmasını istiyoruz. Topun bizde kalma süresi arttıkça ve bir pas limitimiz var. Son 3 maçta da yüzde 60'ın üzerinde oynadık. Top her ne kadar bizde kalırsa ve kaldığı süre uzarsa bizim de kalemizde göreceğimiz tehlikelere karşı gelmiş oluruz. Bizim oyun anlayışımız top bizde kalsın, rakipten daha fazla oynayalım ve buna engel olalım. Bir farklı noktaya daha değinmek istiyorum. Biz bugün gördüğünüz üzere defans hattında 3 oyuncuyu aynı anda değiştirdik. Oyuna sonradan giren Tayfur, Mevlja ve Milunkovic bizim istediğimiz katkıyı sağladı.

Emre Akbaba ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Sanchez, "Emre'yi gerçekten tebrik etmek lazım. Sadece 2 haftada attığı gollerden dolayı değil biraz daha istatistik olarak yoğunlaşırsak sahanın en fazla koşan ve en yüksek sprint atan futbolcu anlamına geliyor. Topla topsuz oyuna çok büyük katkı veriyor. Gerek topu alıp yaptığı dönüşleri attığı pasları ve topsuz olarak sunduğu opsiyonları rakibin pozisyon almasını gerçekten güçleştiriyor" ifadelerine yer verdi.

Mateos: Hocanın asla pes etmeyen oyununu tebrik etmek istiyorum
Mateos: Hocanın asla pes etmeyen oyununu tebrik etmek istiyorum
Mateos: Hocanın asla pes etmeyen oyununu tebrik etmek istiyorum
Mateos: Hocanın asla pes etmeyen oyununu tebrik etmek istiyorum

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Aytemiz Alanyaspor, Giresunspor, Emre Akbaba, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mateos: 'Hocanın asla pes etmeyen oyununu tebrik etmek istiyorum' - Son Dakika Spor


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