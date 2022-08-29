Fener, golcü transferinde mutlu sona ulaştı! Maxi Gomez, İstanbul'a geliyor

Süper Lig'de ilk 3 maçta 7 puan toplayan ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe, golcü transferinde mutlu sona ulaştı.

BONSERVİSİNE 6 MİLYON EURO ÖDENECEK

Fenerbahçe, ve Valencia, Maxi Gomez transferi için 6 milyon euro bonservis ve bonuslar karşılığında anlaşma noktasına geldi. Sarı lacivertliler, 26 yaşındaki oyuncuyla da prensipte anlaşma sağlamış durumda. Son pürüzler giderildiğinde Gomez imza için İstanbul'a gelecek.

SON 3 SEZONDA 25 GOL, 5 ASİSTLİK BİR PERFORMANS SERGİLEDİ

3 sezondur Valencia forması giyen Maxi Gomez, çıktığı 106 maçta 23 gol, 5 asistlik performans sergiledi.