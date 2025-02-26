Fenerbahçe 5. Kez Final Four’da - Son Dakika
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Fenerbahçe 5. Kez Final Four’da

Fenerbahçe, Kadınlar Euroleague'de Schio'yu 64-60 yenerek üst üste 5. kez Final Four'a yükseldi.

26.02.2025 22:10
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- Fenerbahçe üst üste 5. kez Final Four'da

FIBA Kadınlar Euroleague: Fenerbahçe: 64 - Beretta Famila Schio: 60

İSTANBUL - Fenerbahçe Opet, Kadınlar Euroleague'de İtalya temsilcisi Beretta Famila Schio'yu 64-60 mağlup ederek üst üste 5. kez Final Four'a adını yazdırdı.

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Paulina Karolina Gajdosz, Josip Jurcevic, Blaz Zupancic

Fenerbahçe: Julie Allemand 5, Gabby Williams 16, Tina Charles 12, Emma Meesseman 19, Sevgi Uzun 6, Olcay Çakır Turgut 3, Marieme Badiane 6

Başantrenör: Valerie Garnier

Beretta Famila Schio: Janelle Illona Salaun 5, Kitija Laksa 25, Dorka Juhasz 8, Ivana Dojkic 2, Martina Bestagno, Olbis Andre 6, Jasmine Keys 2, Giorgia Sottana 6, Costanza Verona 6

Başantrenör: George Dikeoulakos

1. Periyot: 24-17 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 42-26 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 50-40 (Fenerbahçe lehine)

Kaynak: İHA

Beretta Famila, Fenerbahçe, Basketbol, İtalya, Kadın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe 5. Kez Final Four’da - Son Dakika

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