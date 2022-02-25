Fenerbahçe Akademisi'nden Arda Güler açıklaması - Son Dakika

Fenerbahçe Spor Kulübü Altyapıdan Sorumlu Yöneticisi Özgür Özaktaç, sarı-lacivertli ekibin genç oyuncusu Arda Güler ile ilgili olarak, "Kulübümüz ve Başkanımız Ali Koç'un devreye girmesiyle, Arda'nın ve kıymetli ailesinin de yürekten Fenerbahçeli olmalarıyla, Arda'mızın Alex de Souza hayranı olmasıyla, tüm bunlara ek olarak Kulübümüz tarafından atılan maddi manevi adımlarla Arda Güler Fenerbahçemizin bir parçası olmuştur" dedi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Altyapıdan Sorumlu Yöneticisi Özgür Özaktaç, kişisel sosyal medya hesabından Arda Güler ve sarı-lacivertli ekipteki akademi oyuncu izleme biriminin kapatıldığına dair çıkan iddialarla ilgili olarak bir açıklama paylaştı. Özaktaç açıklamasında şu ifadelere yer verdi: