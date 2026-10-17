Fenerbahçe Alanyaspor\'u 3-0 yendi, Ederson 7 maçın 5\'inde gol yemedi

Corendon Alanyaspor karşısında gol yemeyen Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de üst üste 4. maçında da rakiplerine gol izni vermedi.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Bu sezon ligde gösterdiği performansla takımına önemli katkı sağlayan Brezilyalı kaleci Ederson, Akdeniz ekibine karşı da başarılı kurtarışlara imza attı. Ederson 7 maçta görev alırken, bunların 5'inde gol yemedi.

Sarı-lacivertliler, 4. haftada Beşiktaş'a 2-1 mağlup olduğu mücadelenin ardından sırasıyla Gaziantep FK, Eyüpspor, Çaykur Rizespor ve Alanyaspor karşılaşmalarında rakiplerine gol izni vermedi.