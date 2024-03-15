Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Selahattin Baki'ye adliyede destek verdi - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Selahattin Baki'ye adliyede destek verdi

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray'ın şikayeti üzerine ifadeye çağrılan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'ye destek amacıyla adliyeye geldi.

15.03.2024 11:47  Güncelleme: 11:50
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İSTANBUL - Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray'ın şikayeti üzerine ifadeye çağrılan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'ye destek amacıyla adliyeye geldi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Selahattin Baki\'ye adliyede destek verdi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Selahattin Baki'ye adliyede destek verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Selahattin Baki'ye adliyede destek verdi - Son Dakika
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