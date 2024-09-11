Fenerbahçe Beko, Khem Birch\'i Transfer Etti

Spor

Fenerbahçe Beko, son olarak İspanyol ekibi Girona forması giyen Kanadalı pivot Khem Birch ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, bu kapsamda pota altına bir transfer yaptı. Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Kanadalı pivot Khem Birch ile 1 yıllık anlaşma yapıldığı ifade edildi.

Son olarak Girona'da oynayan 31 yaşındaki basketbolcu burada 12 maçta 8.8 sayı ve 5.6 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti. Kanadalı basketbolcu, kariyerinde NBA'de Orlando Magic ve Toronto Raptors, Avrupa'da da Uşak Sportif ve Olympiakos formalarını giydi.

Birch, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ülkesinin kadrosunda da yer aldı. - İSTANBUL