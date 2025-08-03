Fenerbahçe Beko, Khem Birch\'ün Sözleşmesini Uzattı

Fenerbahçe Beko, Kanadalı basketbolcu Khem Birch'ün sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığını açıkladı.

Euroleague, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi ve Türkiye Kupası olmak üzere 3 kulvarda da şampiyon olan Fenerbahçe Beko, yeni sezon kadro planlamasına devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Kanadalı basketbolcu Khem Birch'ün sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığını duyurdu. Konuyla ilgili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe ailesine 2024 yılında katılan ve geride bıraktığımız sezonda elde edilen tarihi başarılarda önemli pay sahibi olan Khem Birch'ün sözleşmesi 2025-2026 sezonunun sonuna dek uzatılmıştır. Bu anlaşmanın kulübümüze ve Khem Birch'e hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun sarı-lacivertli forma altında yeni zaferler yaşamasını temenni ediyoruz" denildi.

32 yaşındaki basketbolcu, 2024-2025 sezonunda Euroleague'de 36 maçta forma giyerken 5.4 sayı ve 4.7 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti. Kanadalı oyuncu, Basketbol Süper Ligi'nde ise 28 karşılaşmada 5.9 sayı ve 4.1 ribaund ortalamalarıyla oynadı. Khem Birch ayrıca geçtiğimiz sezon Türkiye Basketbol Ligi final serisinde MVP (En değerli oyuncu) ödülüne layık görüldü. - İSTANBUL