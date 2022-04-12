Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Maccabi Playtika Tel Aviv'e konuk olacak - Son Dakika
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Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Maccabi Playtika Tel Aviv'e konuk olacak

12.04.2022 11:54
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Maccabi Playtika Tel Aviv'e konuk olacak

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 23. hafta erteleme maçında yarın deplasmanda İsrail ekibi Maccabi Playtika Tel Aviv ile karşılaşacak.

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 23. hafta erteleme maçında yarın deplasmanda İsrail ekibi Maccabi Playtika Tel Aviv ile karşılaşacak.

Menora Mivtachim Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 19.30'da başlayacak.

Play-off'a kalma şansı bulunmayan Fenerbahçe Beko, 10 galibiyet ve 17 yenilgiyle 12. sırada yer alıyor.

Play-off oynama hakkı elde eden Maccabi Playtika Tel Aviv ise 16 galibiyet ve 11 mağlubiyetle 5. basamakta bulunuyor.

Bu mücadeleyi İsrail temsilcisinin kazanması halinde, Anadolu Efes'in rakibi İtalyan ekibi AX Armani Exchange Milan olacak. Fenerbahçe Beko'nun sahadan galip ayrılması durumunda ise lacivert-beyazlı takım İspanya ekibi Real Madrid ile eşleşecek.

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Türk Hava Yolları, Fenerbahçe, Tel Aviv, İsrail, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Maccabi Playtika Tel Aviv'e konuk olacak - Son Dakika


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