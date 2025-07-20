Süper Lig devi Fenerbahçe'de son haftaların eleştiri odağı olan ve sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte takımdan ayrılan Dusan Tadic, kariyerine İspanya'da devam etmeye hazırlanıyor.
TRT Spor'da yer alan habere göre; Atletico Madrid, Dusan Tadic ile yaptığı görüşmelerde mesafe katetti. İki taraf, transferde son görüşmeleri yaparken, İspanyol ekibinin kısa süre içerisinde transferi sonuçlandıracağı belirtildi.
Tadic'e Atletico Madrid dışında Kızılyıldız, Ajax, Olympiakos ve Suudi Arabistan'dan bazı takımların da ilgisi bulunuyordu.
Deneyimli oyuncu, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 13 gol, 18 asistlik katkı vermişti.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'de eleştirilerle yollanan Tadic Avrupa devine transfer oluyor - Son Dakika
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