Fenerbahçe'de En-Nesyri krizi

28.01.2026 09:18
Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri, Juventus'tan gelen kiralama teklifini reddederken, mevcut sözleşmesindeki ücret farkının kulüp tarafından karşılanmasını talep etti ve süreç yönetimle yapılacak görüşmelere kaldı.

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri'nin sözleşme talebi gündeme gelirken, yönetimle oyuncu arasındaki görüşmeler dikkat çekti.

FENERBAHÇE'DE EN-NESYRİ GÜNDEMİ

Ara transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Youssef En-Nesyri, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde takımla birlikte çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli kulüp santrfor takviyesi için temaslarını sürdürürken, Faslı golcünün durumu ayrı bir başlık haline geldi.

JUVENTUS'U REDDETTİ

Youssef En-Nesyri'nin, Juventus'tan gelen kiralama teklifini geri çevirmesi kulüp çevrelerinde sürpriz olarak değerlendirildi. İtalyan ekibinin sunduğu ücret teklifini de kabul etmeyen Faslı futbolcunun, kariyerine Fenerbahçe'de devam etmeye sıcak baktığı ancak bazı taleplerinin bulunduğu öğrenildi.

SÖZLEŞME FARKI TALEBİ

Yıllık 8 milyon euro kazanan 28 yaşındaki santrforun, Haziran 2029'a kadar devam eden sözleşmesindeki mali farkın Fenerbahçe tarafından karşılanmasını istediği belirtildi. Bu talep sonrası yönetim ile oyuncu cephesinde görüşmelerin sürdüğü ifade ediliyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Gakko 23 Gakko 23:
    ne olacaktı. elbet adama. pars garantisi vermişsiniz. yuventus o parayı vermem diyiyor ne veriyorsa artık kalanı fener kuzu kuzu verecek veya kullanacak 1 0 Yanıtla
    Bayram ÖZSOY Bayram ÖZSOY:
    yuventus kim Elazıg takımı mı? 0 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
