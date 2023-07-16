Fenerbahçe'de Gustavo Henrique için ayrılık açıklaması - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Gustavo Henrique için ayrılık açıklaması

16.07.2023 15:35

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Gustavo Henrique için temsilcisi, bazı Avrupa ve Brezilya kulüplerinin oyuncuyla ilgilendiğini söyledi. Savunma hattında takımdan ayrılması beklenen Henrique'yi Ismail Kartal da kadroda düşünmüyor.

Takım yapılmasında çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği Gustavo Henrique için ayrılık açıklaması geldi. 30 yaşındaki oyuncunun temsilcisi, "Gustavo için bize danışan ve oyuncu ile ilgilendiklerini söyleyen bazı Avrupa ve Brezilya kulüpleri oldu. Göreceğiz" ifadelerini kullandı.

KARTAL, KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

Fenerbahçe'de savunma hattında takımdan ayrılması en muhtemel isimlerin başında Gustavo Henrique geliyor. İsmail Kartal, geçen sezon Jorge Jesus tarafından transfer edilen Brezilyalı oyuncuyu kadroda düşünmüyor.

İLGİLENEN KULÜPLER VAR

Sports Digitale'ye konuşan Brezilyalı futbolcunun temsilcisi, "Gustavo için bize danışan ve oyuncu ile ilgilendiklerini söyleyen bazı Avrupa ve Brezilya kulüpleri oldu. Göreceğiz" şeklinde konuştu.

Açıklama geldi! İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği Gustavo Henrigue'ye yol göründü
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Gustavo Henrique, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Gustavo Henrique için ayrılık açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Gustavo Henrique için ayrılık açıklaması - Son Dakika
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