Takım yapılmasında çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği Gustavo Henrique için ayrılık açıklaması geldi. 30 yaşındaki oyuncunun temsilcisi, "Gustavo için bize danışan ve oyuncu ile ilgilendiklerini söyleyen bazı Avrupa ve Brezilya kulüpleri oldu. Göreceğiz" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'de savunma hattında takımdan ayrılması en muhtemel isimlerin başında Gustavo Henrique geliyor. İsmail Kartal, geçen sezon Jorge Jesus tarafından transfer edilen Brezilyalı oyuncuyu kadroda düşünmüyor.
Sports Digitale'ye konuşan Brezilyalı futbolcunun temsilcisi, "Gustavo için bize danışan ve oyuncu ile ilgilendiklerini söyleyen bazı Avrupa ve Brezilya kulüpleri oldu. Göreceğiz" şeklinde konuştu.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'de Gustavo Henrique için ayrılık açıklaması - Son Dakika