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Fenerbahçe'de İsmail Kartal ve Mesut Özil arasında soğuk savaş - Son Dakika

Fenerbahçe'de İsmail Kartal ve Mesut Özil arasında soğuk savaş

24.01.2022 14:06

Fenerbahçe'de Vitor Pereira döneminde yaşanan Mesut Özil krizi bitmiş değil. Tercihini İrfan Can Kahveci'den yana kullanan İsmail Kartal'ın, Mesut Özil'le soğuk savaş yaşadığı iddia ediliyor.

Sarı-Lacivertliler'in yeni teknik direktörü İsmail Kartal da Mesut Özil kriziyle yüzleşti. Vitor Pereira döneminde sık sık oyundan alınan, bazı maçlarda yedek kalan Mesut Özil, Kartal'ın ilk tercihleri arasında yer almıyor.

Bitmeyen kriz! İsmail Kartal ve Mesut Özil arasında soğuk savaş

BİRLİKTE OYNATMAK İSTEMİYOR

İsmail Kartal, ilk maçı olan Antalya deplasmanında gördüğü durum karşısında artık takımını çift pasörle sahaya sürmek istemiyor. Antalya maçında İrfan Can ile Mesut Özil bir arada oynamış, Fenerbahçe topa sahip olsa da pozisyon bulmakta hatta kaleye şut çekmekte sıkıntı yaşamıştı.

Bitmeyen kriz! İsmail Kartal ve Mesut Özil arasında soğuk savaş

MESUT'A KOŞTU

İsmail Kartal, Altay maçıyla birlikte de Mesut Özil'i kulübeye çekmiş ve İrfan Can ile takımını sahaya sürmüştü. İsmail Kartal'ın tercihini İrfan Can'dan yana kullanmış olması sonrası Mesut Özil pek fazla gürültü çıkarmasa da ilk 11'de oynamak isteyen yıldız futbolcu yine de soğuk rüzgarlar estiriyor! Durumun farkında olan İrfan Can Kahveci Altay'a attığı gol sonrasında kulübedeki Mesut Özil'e koşmuş ve yıldız futbolcuya sarılmıştı.

Bitmeyen kriz! İsmail Kartal ve Mesut Özil arasında soğuk savaş

YÜKLEME YAPACAK

Takvim'deki habere göre; İsmail Kartal, İrfan Can Kahveci tercihi yüzünden Mesut Özil'le soğuk savaş içinde. İrfan ile Mesut'un yakın arkadaş olması krizi daha da derinleştiriyor. Mesut'un fiziksel kapasitesinin geriye gittiğini gören Kartal'ın, 2 haftalık ara döneminde yükleme yapacağı belirtildi.

Bitmeyen kriz! İsmail Kartal ve Mesut Özil arasında soğuk savaş

"KAPTANLIK BANDI TAKMAK DEĞİLDİR"

İsmail Kartal'ın imza töreninde sarf ettiği sözler de halen çok konuşuluyor. Kartal, "Kaptanlık sadece bandı takıp sahaya çıkmak değildir. Mesut'un bize yardımcı olması gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

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İsmail Kartal, Fenerbahçe, Mesut Özil, Savaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de İsmail Kartal ve Mesut Özil arasında soğuk savaş - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de İsmail Kartal ve Mesut Özil arasında soğuk savaş - Son Dakika
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