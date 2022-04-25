Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil: Yok sayılmak beni çok kırdı - Son Dakika

Vatandaş evine almak için kuruşun hesabını yaparken onlar çuvallara doldurup ormana attı

Yardım etmek yerine devrilen tırdaki bayram şekerleri ve çikolataları yağmaladılar

Fenerbahçe'de Ozan Tufan'la birlikte kadro dışı bırakılan Mesut Özil'den sitem geldi. 1 aydır kadro dışı olan Mesut, yakın çevresine içini döktü.

"YOK SAYILMAK ÜZDÜ"

Fanatik'teki habere göre Mesut yakın çevresine, "Bu konu gereksiz yere uzadı. Bu şekilde yok sayılmak beni çok üzüyor. Büyük bir hayal kırıklığı ve kırgınlık yaşıyorum. Umarım yönetim tarafından en kısa sürede affedilirim" dedi.

GELİŞME OLMADI

Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, oyuncunun durumunu görüşmek için İstanbul'a gelmişti. Ancak herhangi bir sonuç çıkmadı.