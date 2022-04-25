Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil: Yok sayılmak beni çok kırdı - Son Dakika
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Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil: Yok sayılmak beni çok kırdı

25.04.2022 18:10

Fenerbahçe'de Ozan Tufan'la birlikte kadro dışı bırakılan Mesut Özil hayal kırıklığı yaşıyor. Mesut yakın çevresine, "Bu şekilde yok sayılmak beni çok üzüyor. Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de Ozan Tufan'la birlikte kadro dışı bırakılan Mesut Özil'den sitem geldi. 1 aydır kadro dışı olan Mesut, yakın çevresine içini döktü.

"YOK SAYILMAK ÜZDÜ"

Fanatik'teki habere göre Mesut yakın çevresine, "Bu konu gereksiz yere uzadı. Bu şekilde yok sayılmak beni çok üzüyor. Büyük bir hayal kırıklığı ve kırgınlık yaşıyorum. Umarım yönetim tarafından en kısa sürede affedilirim" dedi.

Mesut Özil isyan etti: Yok sayılmak beni çok kırdı

GELİŞME OLMADI

Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, oyuncunun durumunu görüşmek için İstanbul'a gelmişti. Ancak herhangi bir sonuç çıkmadı.

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Ozan Tufan, Fenerbahçe, Mesut Özil, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil: Yok sayılmak beni çok kırdı - Son Dakika


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