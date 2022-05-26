Fenerbahçe'de kadroya alınmayan Mesut Özil'den şaşırtan açıklama! Oynamak istediği takımı açıkladı

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü futbolcusu Mesut Özil, Endonezya'ya ziyarette bulundu. Başkent Jakarta'da kişisel markasının ürünlerinin imal edildiği fabrikayı gezen Özil burada işçilerle sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi. Yıldız futbolcu burada sürpriz bir açıklamaya da imza attı.

"BALI UNITED'DA OYNAMAK İSTERİM"

"Endonezya'da bir takımda oynar mısınız?" sorusu sorulan Mesut Özil, "Fenerbahçe ile sözleşmem devam ediyor, orada kendimi mutlu hissediyorum. Endonezya'da oynama şansım olursa, Bali United'da oynamak isterim. Endonezya'nın havası güzel." dedi.

"İKİ TARAF İÇİN HAYIRLISI NEYSE O OLSUN"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beyaz TV'de katıldığı programda kadro dışı bırakılan Mesut Özil ile ilgili gelen soruya, "Mesut Özil ile görüşmedim ama menajeriyle kısa süre önce görüştük. İki taraf için hayırlısı neyse o olsun istiyorum." şeklinde cevap vermişti.