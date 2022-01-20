Fenerbahçe'de şaşırtan yaprak dökümü! Takımın yıldızları vedaya hazırlanıyor

Süper Lig'de 22. haftada sahasında Altay'ı 2-1 ile mağlup eden Fenerbahçe, İsmail Kartal ile ilk galibiyetini almayı başardı. Bu sezon beklentilerin uzağında kalan ve zirveyi 15 puan geriden takip eden Sarı-Lacivetliler transfer çalışmalarını da sürdürürken, takımdan ayrılacak isimlerle alakalı da yeni gelişmeler yaşanıyor.
Ajansspor'un haberine göre; Sarı lacivertli takımda 3 isim yönetime takımdan ayrılmak istediklerini resmen bildirdiler. Bu isimler Szalai, Min-Jae ve Osayi.
Avrupa takımlarını peşine takan futbolcular, gelen tekliflerin değerlendirilmesini istiyor. Ayrıca bu sezon yaşanan ortamdan dolayı huzursuz oldukları biliniyor.
2025 yılına kadar sözleşmeleri bulunan Atilla Szalai, Min-Jae Kim ve Osayi Samuel menajerlerini İstanbul'a çağırdı. Yıldız futbolcular başta İngiltere olmak üzere yurt dışından gelen teklifleri değerlendirmek ve takıma bonservis anlamında katkı sağlamak istiyorlar.
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