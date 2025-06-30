Fenerbahçe\'de sürpriz istifa

Süper Lig devi Fenerbahçe'de yönetim kurulunda yaşanan istifaların ardından sürpriz bir istifa daha geldi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; 5 Şubat 2025 tarihinde Sarı-lacivertlilerde göreve başlayan Mustafa Sapmaz,Fenerbahçe Kurumsal İletişim Direktörü görevinden istifa etti.
Öte yandan TRT Spor'da yer alan habere göre; Mustafa Sapmaz'ın istifası yönetim tarafından kabul edildi. Böylece yollar kesin olarak ayrıldı.
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