Fenerbahçe\'de sürpriz istifa

Süper Lig devi Fenerbahçe'de yönetim kurulunda yaşanan istifaların ardından sürpriz bir istifa daha geldi.

MUSTAFA SAPMAZ GÖREVİNİ BIRAKTI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; 5 Şubat 2025 tarihinde Sarı-lacivertlilerde göreve başlayan Mustafa Sapmaz,Fenerbahçe Kurumsal İletişim Direktörü görevinden istifa etti.

İSTİFASI KABUL EDİLDİ

Öte yandan TRT Spor'da yer alan habere göre; Mustafa Sapmaz'ın istifası yönetim tarafından kabul edildi. Böylece yollar kesin olarak ayrıldı.