Fenerbahçe'de tek değişiklik - Son Dakika
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Fenerbahçe'de tek değişiklik

09.05.2022 00:57
Fenerbahçe'de tek değişiklik

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde Gaziantep FK müsabakasına göre tek değişiklik yaparken, 6 futbolcu ise sakatlık ve cezalar sebebiyle kadroda yer almadı.

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde Gaziantep FK müsabakasına göre tek değişiklik yaparken, 6 futbolcu ise sakatlık ve cezalar sebebiyle kadroda yer almadı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasındaki Gaziantep FK maçının 11'ine göre Beşiktaş derbisinde 1 değişiklik yaptı. Kartal, cezalı Serdar Aziz'in yerine Novak'a görev verdi. Tecrübeli teknik adam, Beşiktaş maçına; Altay, Nazım, Tisserand, Novak, Ferdi, Gustavo, Zajc, İrfan Can, Mert Hakan, Rossi ve Serdar Dursun 11'i ile çıktı.

Sarı-lacivertlide 6 eksik

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine 6 futbolcusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertlilerde; Attila Szalai, Dimitris Pelkas, Miguel Crespo, Kim Min-jae ve Arda Güler'e sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almadı. Serdar Aziz'in sarı kart cezası bulunuyor. - İSTANBUL

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Fenerbahçe maçından notlar (Fenerbahçe cephesi) Fenerbahçe maçından notlar (Fenerbahçe cephesi)

İsmail Kartal, Gaziantep FK, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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