Fenerbahçe'den Bruma, Lemos ve Novak açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe'den Bruma, Lemos ve Novak açıklaması

10.09.2022 21:01
Fenerbahçe'den Bruma, Lemos ve Novak açıklaması

Fenerbahçe, Bruma, Mauricio Lemos ve Filip Novak'ın TFF'nin tescil listesine dahil edilmediğini ve bu oyuncuların sezonun ilk yarısı boyunca Süper Lig maçlarında görev alamayacağını açıkladı.

Fenerbahçe, Bruma, Mauricio Lemos ve Filip Novak'ın TFF'nin tescil listesine dahil edilmediğini ve bu oyuncuların sezonun ilk yarısı boyunca Süper Lig maçlarında görev alamayacağını açıkladı.

Sarı-lacivertli ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Futbol A takımı oyuncularımızdan Armindo Bruma, Mauricio Lemos ve Filip Novak TFF'nin tescil listesine dahil edilmemişlerdir. Bu karar doğrultusunda adı geçen oyuncularımız, sezonun ilk yarısı boyunca Süper Lig maçlarında görev alamayacaklardır. Öncelikle belirtmek isteriz ki, bu bir teknik karardır ve bu teknik kararın alınmasında oyuncularımızın bireysel davranışlarına ilişkin hiçbir olumsuzluk bulunmamaktadır. Oyuncularımızdan Armindo Bruma'da ayrıca Hamstring yırtığı tespit edilmiş olup, 3 haftalık bir tedavi süreci öngörülmektedir. Dünya Kupası organizasyonu sebebiyle olağandışı bir futbol takvimi yaşayacağımız sezonun ilk yarısı için 14 Kasım'a kadar sürecek olan bu durum sebebiyle 3 oyuncumuza profesyonelce davranışları ve anlayışları adına teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.


YORUMLAR
500
Son Dakika: Fenerbahçe'de Bruma, TFF'nin tescil listesine dahil edilmedi Son Dakika: Fenerbahçe'de Bruma, TFF'nin tescil listesine dahil edilmedi Fenerbahçe'de Rennes maçı hazırlıkları başladı Fenerbahçe'de Rennes maçı hazırlıkları başladı
Kaynak: DHA

Mauricio Lemos, Fenerbahçe, Bruma, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den Bruma, Lemos ve Novak açıklaması - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:52 Cedi Osman'ın eşi Ebru Şahin'den Eda Ece'nin sevgilisi Buğrahan Tuncer'in açıklamalarına tepki
20:28 Yunan unsurlarından Bozcaada açıklarındaki gemiye taciz ateşi!
20:18 Adalar'da ev kiralama oyunu! Ünlü manken Deniz Akkaya sayesinde olayı çözdü
19:54 Abdurrahman Uzun'un 9 Eylül hakkındaki sözleri tepki çekti
19:52 Oğuzhan Özyakup'tan muhteşem gol! Fortuna Sittard galibiyeti son dakikada kaçırdı
19:17 Konyaspor gol yemiyor! Hatayspor'u da eli boş gönderdiler
18:26 Beşiktaşlı Josef de Souza'nın paylaşımındaki bir cümleye tepki yağdı: Defol git
18:02 Şehitlikte video çekerek toplu mezar kazıldığını öne süren kişi yakalandı
17:45 İzmir'in kurtuluş yıl dönümünde yaptığı konuşma tepki çekmişti! Tunç Soyer eleştirilere cevap verdi
17:20 Akrabaları iş yerini bastı! Asma kilitle kafasından yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2022 21:06:27. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'den Bruma, Lemos ve Novak açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement