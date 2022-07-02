Öte yandan Fenerbahçe'nin Partizan ile oynadığı hazırlık maçında Galatasaray ve Trabzonspor formalı taraftarlar da yer aldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, hazırlık maçında Partizan'ı mağlup etti - Son Dakika

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