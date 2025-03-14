Stat: Ibrox
Hakemler: Espen Eskas, Jan Erik Engan, Isaak Elias Bashevkin (Norveç)
Rangers: Butland, Tavernier, Balogun, Souttar, Sterling, Raskin, Barron, Jefte, Cerny, Diomande, Dessers
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Osayi-Samuel, Amrabat, Fred, Kostic, Szymanski, Talisca, En-Nesyri
Gol: Dk. 45 Szymanski (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 19 Talisca (Fenerbahçe), Dk. 25 Sterling, Dk. 30 Balogun, Dk. 37 Souttar, Dk. 45+2 Diomande (Rangers)
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında İskoçya'nın Rangers takımı ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, sarı-lacivertli ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
13. dakikada Cerny'nin ceza sahası dışından sağ çaprazdan şutunda, kaleci İrfan Can Eğribayat topu kontrol etti.
25. dakikada ev sahibi ekibin ani gelişen atağında sağ tarafta buluştuğu topla içe kateden Cerny'nin uzaktan etkili şutunda, meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.
36. dakikada Amrabat'ın savunmanın arkasına uzun pasına hareketlenen En-Nesyri'nin penaltı noktasının sağından gelişine şutunda, top yandan dışarı gitti.
45. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Soldan Kostic'in etkili ortasına ceza sahası içinde çapraz pozisyonda Szymanski'nin gelişine vuruşunda, top filelerle buluştu: 0-1.
İlk yarı, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Ibrox'ta Öne Geçti - Son Dakika
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