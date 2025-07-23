Fenerbahçe ile anılan Rashford\'ın yeni takımı belli oldu

İsmi Süper Lig devi Fenerbahçe ile uzun süre anılan yıldız futbolcu Marcus Rashford'ın yeni takımı belli oldu.

BARCELONA'YA KİRALANDI

La Liga'nın son şampiyonu Barcelona, Manchester United forması giyen Marcus Rashford'u kiralık olarak kadrosuna kattı. İspanyol devi, Rashord'ı 35 milyon euroluk satın alma opsiyonu ile transfer etti.

İMZA SONRASI İLK AÇIKLAMA

İmza sonrası açıklamalarda bulunan yıldız oyuncu, "Barça'da olmamın bir diğer sebebi de Hansi Flick'tir. Onunla yaptığım görüşmeler çok olumluydu. En iyi hocalardan biri olduğunu kanıtladı. Genç bir takımı böylesine başarılı bir sezona taşıdı ve sezon öncesi hazırlıklarına daha fazlasını isteyerek döndü." dedi.

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısını Aston Villa'da kiralık olarak geçiren Rashford, forma giydiği 17 maçta 4 gol 6 asistlik performans sergiledi.