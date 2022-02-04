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Fenerbahçe ile Başakşehir, 28. randevuda - Son Dakika

Fenerbahçe ile Başakşehir, 28. randevuda

04.02.2022 09:11
Fenerbahçe ile Başakşehir, 28. randevuda

Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir, yarın yapacakları maçla Süper Lig'de 28. kez karşılaşacak.

Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir, yarın yapacakları maçla Süper Lig'de 28. kez karşılaşacak.

İki takım arasında 2007-2008 sezonundan bu yana yaşanan rekabette sarı-lacivertliler 14, turuncu-lacivertliler ise 10 galibiyet elde etti. Üç müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Bu maçlarda Fenerbahçe 39 gol atarken, Medipol Başakşehir ise 31 kez fileleri havalandırdı.

Fenerbahçe, evinde üstün

Fenerbahçe, rakibiyle sahasında oynadığı maçlarda ciddi bir üstünlük yakaladı.

Fenerbahçe, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan ve 2014'ten itibaren Medipol Başakşehir ismiyle mücadele eden turuncu-lacivertli takımla Kadıköy'de oynadığı 13 lig karşılaşmasının 10'unu kazandı.

İki takım arasında Ülker Stadı'nda oynanan 2 lig maçı berabere sonuçlandı. Medipol Başakşehir deplasmanda tek galibiyetini ise 2017-2018 sezonunda elde etti.

Ülker Stadı'nda oynanan Süper Lig müsabakalarında Fenerbahçe 25, Medipol Başakşehir ise 9 gol kaydetti.

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Spor Toto Süper Lig, Ülker Stadı, Başakşehir, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe ile Başakşehir, 28. randevuda - Son Dakika Spor


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