Fenerbahçe İlk Yarıda Üstün

Stat: Ülker
Hakemler: Ozan Ergün, Bersan Duran, Samet Çiçek
Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Skriniar, Djiku, Kostic, Fred, Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca, Tadic, En-Nesyri
ikas Eyüpspor: Berke Özer, Tayfur Bingöl, Robin Yalçın, Claro, Umut Meraş, Stepanenko, Ampem, Yalçın Kayan, Emre Mor, Umut Bozok, Thiam
Gol: Dk. 32 En-Nesyri (Fenerbahçe)
Sarı kart: Dk. 41 Emre Mor (ikas Eyüpspor)
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında oynanan Fenerbahçe-ikas Eyüpspor müsabakasının ilk yarısını sarı-lacivertli takım, 1-0 önde tamamladı.
26. dakikada sağ kanattaki Tayfur Bingöl'ün pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Stepanenko'nun yayın gerisinden sert şutunda meşin yuvarlak, kaleci Livakovic'te kaldı.
27. dakikada Kostic'in sol kanattan yaptığı ortaya ön direkte son anda ayağıyla dokunan En-Nesyri'nin vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.
28. dakikada Tadic'in pasıyla ceza sahası sol çaprazında topu önüne alan Fred'in şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
32. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağ kanattan ceza sahasına giren Fred, pasını solundaki Tadic'e çıkardı. Tadic'in kale önüne çevirdiği topa altıpas içinde kafayla dokunan En-Nesyri, meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu: 1-0.
45. dakikada Fenerbahçe ikinci gole yaklaştı. Sol taraftan kullanılan kornerde Mert Müldür'ün kafa vuruşunda Eyüpspor'dan Ampem, meşin yuvarlağı son anda çizgi üzerinden çıkardı.
Fenerbahçe, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
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