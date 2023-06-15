Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ın bonservisini aldı - Son Dakika
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Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ın bonservisini aldı

15.06.2023 19:54

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Göztepe'den kiraladığı kaleci İrfan Can Eğribayat'ın satın alma opsiyonunu kullanarak bonservisini aldı. Sarı-lacivertli kulüp, oyuncuyla 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Göztepe'den kiraladığı kaleci İrfan Can Eğribayat'ın satın alma opsiyonunu kullanarak bonservisini aldı.

2027 YILINA KADAR FENERBAHÇE''DE

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geçtiğimiz yıl Göztepe A.Ş'den kiraladığı ve başarılı performansı ile dikkat çeken kalecimiz İrfan Can Eğribayat'ın satın alma opsiyonunu kullanmıştır. 2027 yılına dek sözleşme imzaladığımız oyuncumuza çubuklu formamız altında nice zaferler diliyoruz" denildi.

Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat''ın bonservisini aldı

1.2 MİLYON EURO ÖDEYECEK

Sarı-Lacivertliler sezon başında 500 bin euro bedelle kiraladığı İrfan Can Eğribayat için İzmir ekibine 1.2 milyon euro ödeyecek.

Kaynak: İHA
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İrfan Can Eğribayat, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ın bonservisini aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ın bonservisini aldı - Son Dakika
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