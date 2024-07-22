Fenerbahçe, Lugano'yu elerse Lille ile eşleşecek

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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda kuralar çekildi. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Lugano ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin İsviçre temsilcisini elemesi durumunda üst turdaki rakibi belli oldu.

TURU GEÇERSE RAKİBİ LİLLE

Sarı lacivertli temsilcimiz, Lugano ile oynayacağı 2 maç sonucundan turu geçmesi halinde Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille ile kozlarını paylaşacak. Kanarya, Lille ile ilk maçı deplasmanda oynayacak. Rövanş maçı Kadıköy'de olacak.

LİLLE'DE DİKKAT ÇEKENLER

Lille, geçen sezonu Fransa Ligue 1'de 59 puanla 4. sırada tamamladı. Teknik direktör Paulo Fonseca, iki sezonun ardından Milan'a gitti. Yerine ise 1 Temmuz'da Bruno Genesio göreve getirildi. Fransız ekibinin kadrosundan bu yaz Leny Yoro, Yusuf Yazıcı gibi isimler ayrıldı. Kadrosuna Mechelen'den Ngal'ayel Mukau, Trabzonspor'dan Thomas Meunier ve PSG'den Ethan Mbappe transfer edildi. Lille kadrosunun en dikkat çeken oyuncuları kaleci Lucas Chevalier, savunmada Bafode Diakite, Tiago Santos, Nabil Bentaleb, Agngel Gomes, Arnar Haraldsson, Edon Zhegrova ve Jonathan Davidolarak gösteriliyor. Forvet Jonathan David'in adı uzun süredir Avrupa devlerinin transfer listesinde yer alıyor.

LUGANO MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında Lugano'ya konuk olacak. Thun şehrindeki Stockhorn Arena stadyumunda oynanacak karşılaşma 23 Temmuz Salı günü (yarın) saat 21.30'da başlayacak.Portekizli hakem Tiago Martins'in düdük çalacağı karşılaşma D-Smart ve D-Smart GO'dan canlı olarak ekranlara gelecek. Bu müsabakanın rövanşı ise 30 Temmuz Salı günü saat 20.00'de Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynayacak.

UEFA AVRUPA LİGİ MUHTEMEL RAKİPLERİ

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lugano'ya elenmesi halinde yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan devam edecek.

Fenerbahçe'nin elenmesi halinde muhtemel rakipleri şu şekilde:

Sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri, AFC Ajax-FK Vojvodina, Molde FK-Silkeborg IF, Wisla Krakow-SK Rapid Wien eşleşmelerinin galibi ve FC Dynamo Kyiv-FK Partizan eşleşmesinin mağlubu olacak.

TÜM EŞLEŞMELER

Lincoln Red Imps - Karabağ FK veya PFC Ludogorets 1945 - FC Dinamo Minsk

NK Celje - SK Slovan Bratislava veya APOEL FC - FC Petrocub

Shamrock Rovers FC - AC Sparta Praha veya Fotbal Club FCSB - Maccabi Tel-Aviv FC

Malmö FF - KI Klaksvik veya PAOK FC - FK Borac Banja Luka

UE Santa Coloma - FC Midtjylland veya Ferencvaros - The New Saints FC

FK Bodo/Glimt - FC RFS veya FK Panevezys - Jagiellonia Bialystok

SK Slavia Prag - Union Saint-Gilloise

FC Dinamo Kiv - FK Partizan (SRB) - Rangers FC (SCO)

FC Salzburg - FC Twente