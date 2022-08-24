Fenerbahçe, Max Meyer'in sözleşmesini feshettiğini duyurdu

Fenerbahçe, kadroda düşünülmeyen Max Meyer ile yollarını ayırdığını açıkladı.



Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Max Meyer'in sözleşmesi karşılıklı varılan mutabakat çerçevesinde feshedilmiştir. Max Meyer'e bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.



26 yaşındaki alman orta saha, geçtiğimiz sezon 12 kez sırtına geçirdiği sarı lacivertli formayla 1 gol atma becerisi göstermişti.

LUZERN'E TRANSFER OLDU



İsviçre ligi ekibi Luzern, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Meyer'i kadrosuna kattığını açıkladı.