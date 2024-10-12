Fenerbahçe, Meme Kanseri Farkındalık Etkinliği ile Galip Geldi

Spor

2024-2025 Sezonu Sultanlar Ligi 2'nci hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Medicana, Nilüfer Belediyespor Eker'i konuk etti. Maç öncesi ve sonrası Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın isim ve sağlık sponsoru olan Medicana tarafından, "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" nedeniyle bir etkinlik gerçekleştirildi. Fenerbahçeli voleybolcuların "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" yazılı tişörtlerle ısınmaya çıktığı maçta, oldukça çekişmeli geçen ilk iki seti 25-23 ve 32-30 skorlarla kazanan sarı-lacivertliler son sette de üstünlüğünü koruyarak maçtan 3-0 galip ayrılmayı başardı.

SALON: TVF Burhan Felek

HAKEMLER: Caner Cildir, Aylin Nazire Turnaoğlu

FENERBAHÇE MEDİCANA: Eda Erdem, Aslı Kalaç, de Souza, Drca, Staysiak, Meliha Diken, (Gizem Örge)

NİLÜFER BELEDİYESPOR EKER: Melisa Ege Bükmen, Milenkoviç, Bilge Paşa, Szczurowska, Nazlı Eda Kafkas, Firdevs Kirmetçi, (Selin Adalı)

SETLER: 25-23,32-30, 25-18

SÜRE: 102 dakika (27,38, 37)