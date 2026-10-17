Fenerbahçe\'nin Alanyaspor\'u 3-0 yendiği maçta Vedat Muriqi ligde 7. golünü attı

Fenerbahçe'nin Alanyaspor'u 3-0 yendiği maçta Vedat Muriqi ligde 7. golünü attıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. 81. dakikada Lukaku'nun yerine oyuna giren Kosovalı forvet Vedat Muriqi, 6 dakika sonra takımının üçüncü golünü kaydederek ligdeki gol sayısını 7'ye çıkardı.
Fenerbahçe'nin Kosovalı forveti Vedat Muriqi, ligde 7. golüne ulaştı.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde bugün yedek soyunan Vedat Muriqi, son golü kaydeden isim oldu. Karşılaşmanın 81. dakikasında Romelu Lukaku'nun yerine dahil olan Vedat, 6 dakika sonra fileleri havalandırdı. Sol kanattan Archie Brown ile gelişen atakta Kerem Aktürkoğlu ön direkte topukla topu Vedat'a bıraktı. Deneyimli forvet dönerek yaptığı vuruşla takımının 3. golüne imza attı.
Vedat Muriqi, bu golle ligde 7. golüne ulaştı. Kosovalı futbolcunun Avrupa kupalarında da 1 golü bulunuyor.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?