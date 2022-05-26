Fenerbahçe'nin Arda Güler'e biçtiği bonservis bedeli dudak uçuklattı! Transfer olursa tarihin en pahalı satışı olacak - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin Arda Güler'e biçtiği bonservis bedeli dudak uçuklattı! Transfer olursa tarihin en pahalı satışı olacak

26.05.2022 00:56

Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Arda Güler'e, Alman devi Borussia Dortmund talip oldu. Bu sezon performansıyla taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan 17 yaşındaki futbolcu için sarı-lacivertliler, en az 30 milyon euro bonservis bedeli belirledi. Arda'nın transferi bu rakam üzerinden gerçekleşirse genç futbolcu Fenerbahçe tarihinin en pahalı satışı olacak.

Bu sezon 24 maçta forma şansı bulan Arda Güler, 7 gol ve 9 asist üretti. Performansıyla Avrupa devlerinin radarına giren 17 yaşındaki yıldız futbolcu için Alman ekibi Borussia Dortmund harekete geçmeye hazırlanıyor.

FENERBAHÇE KAPIYI 30 MİLYON EURODAN AÇTI

Akşam'da yer alan habere göre, Bundesliga devi Borussia Dortmund, Arda Güler'i kadrosuna katmak istiyor. Fenerbahçe, Alman ekibine başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken 17 yaşındaki genç yıldızı Arda Güler için kapıyı 30 milyon eurodan açtı.

DORTMUND GİRİŞİMLERİNİ HIZLANDIRDI

Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, Fenerbahçe'nin geleceğiyle umut vadeden genç yıldızı Arda Güler için harekete geçti. İspanyol basınında yazanlara göre Alman temsilcisi, 17 yaşındaki genç futbolcu için girişimlerini hızlandırdı.

FENERBAHÇE TARİHİNE GEÇEBİLİR

Fenerbahçe, Borussia Dortmund'un istediği Arda Güler'den en az 30 milyon euro bonservis bedeli bekliyor. Şayet bu transfer beklenen rakamla gerçekleşirse Arda Güler sarı-lacivertli takımın yaptığı en pahalı oyuncu satışı olarak tarihe geçecek. Arda Güler bu sezon Fenerbahçe formasıyla 24 resmî maçta 1047 dakika süre aldı. 17 yaşındaki genç oyuncu bu karşılaşmalarda 7 gol ve 9 asistle takımına katkıda bulundu.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin Arda Güler'e biçtiği bonservis bedeli dudak uçuklattı! Transfer olursa tarihin en pahalı satışı olacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin Arda Güler'e biçtiği bonservis bedeli dudak uçuklattı! Transfer olursa tarihin en pahalı satışı olacak - Son Dakika
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