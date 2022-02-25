Fenerbahçe'nin en kötü transferlerinden biri olmuştu! Emre Belözoğlu, Başakşehir'e götürüyor - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin en kötü transferlerinden biri olmuştu! Emre Belözoğlu, Başakşehir'e götürüyor

25.02.2022 22:34
Fenerbahçe'nin en kötü transferlerinden biri olmuştu! Emre Belözoğlu, Başakşehir'e götürüyor

Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlük zamanında Fenerbahçe'ye transfer edilen Mauricio Lemos beklentilerin çok altında kalmış ve sezon başında 1 yıllığına Beerschot'a kiralanmıştı. Belözoğlu'nun Uruguaylı savunmacıyı Başakşehir'e getirmek için harekete geçtiği ve yeni sezonda renklerine bağlayacağı öğrenildi.

Başakşehir, Fenerbahçeli Mauricio Lemos için devrede. Turuncu-lacivertlilerde yönetim, Emre Belözoğlu'nun talimatıyla Uruguaylı savunmacıyı kadroya katmak için harekete geçti.

FENERBAHÇE'YE EMRE BELÖZOĞLU GETİRMİŞTİ

Akşam'ın haberine göre, Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevini yürüttüğü dönemde Sarı-Lacivertlilere transfer ettiği Mauricio Lemos'u şimdi de Başakşehir'e getiriyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Alexandru Epureanu ve Bordeaux'nun ciddi şekilde talip olduğu Youssouf Ndayishimiye ile yollarını ayırmaya hazırlanan Başakşehir, Mauricio Lemos'u kadrosuna katacak. Hatırlanacağı üzere 26 yaşındaki Uruguaylı stoper, Emre Belözoğlu'nun özel isteğiyle transfer edilmişti.

Fenerbahçe tarihinin en kötü transferlerinden biriydi! Emre Belözoğlu, Başakşehir'e götürüyor
Mauricio Lemos

1 YILLIĞINA BEERSCHOT

Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'ye yaptığı tartışılan transferlerden Mauricio Lemos'un yeni sezonda Başakşehir forması giymesine kesin gözüyle bakılıyor. Sarı-Lacivertlilerin İspanya 2. Lig ekibi Las Palmas'tan 1,5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Lemos, bekleneni verememiş ve yeni sezon öncesi 1 yıllığına Beerschot'a kiralanmıştı.

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Emre Belözoğlu, Mauricio Lemos, Fenerbahçe, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin en kötü transferlerinden biri olmuştu! Emre Belözoğlu, Başakşehir'e götürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin en kötü transferlerinden biri olmuştu! Emre Belözoğlu, Başakşehir'e götürüyor - Son Dakika
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