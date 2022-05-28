Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Metin Aşık, kabri başında anıldı - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Metin Aşık, kabri başında anıldı

28.05.2022 13:27
Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Metin Aşık, kabri başında anıldı

Fenerbahçe Kulübü eski başkanlarından Metin Aşık, vefatının 3. yılında kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Fenerbahçe Kulübü eski başkanlarından Metin Aşık, vefatının 3. yılında kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Karacaahmet Mezarlığı'nda düzenlenen törene Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, Aşık'ın aile üyeleri katıldı.

Kulüp televizyonuna açıklamada bulunan Kızılhan, "Dün gibiydi. 3 sene çok çabuk geçti. Kabri başında ailesi ve sevenleriyle birlikte dualar ettik ve başkanımızı andık. Tekrar camiamızın başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Karacaahmet, Metin Aşık, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Metin Aşık, kabri başında anıldı - Son Dakika


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