Fenerbahçe'nin genç forveti Tiago Çukur'a Belçika ekibi talip oldu

Walfoot'un haberine göre; Belçika 2. Ligi ekiplerinden Beerschot, Fenerbahçe'nin Watford'dan transfer ettiği 19 yaşındaki Tiago Çukur'u kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Genç oyuncu için bir satın alma opsiyonu öngörülmüyor.

250 BİN AVROYA ALINDI

Futbol altyapı eğitimini Feyenoord ve AZ Alkmaar ile Hollanda'da alan Tiago Çukur, daha sonra Watford'un altyapısına katılmıştı. Fenerbahçe, bu yaz genç forvet için 250 bin avro bonservis ödemişti.