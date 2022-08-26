Fenerbahçe'nin genç forveti Tiago Çukur'a Belçika ekibi talip oldu - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin genç forveti Tiago Çukur'a Belçika ekibi talip oldu

26.08.2022 13:38
Fenerbahçe'nin genç forveti Tiago Çukur'a Belçika ekibi talip oldu

Fenerbahçe'de Watford'dan transfer edilen Tiago Çukur'un kiralık olarak takımdan ayrılması gündemde. 19 yaşındaki oyuncu için Belçika ekibi Beerschot devreye girdi.

Walfoot'un haberine göre; Belçika 2. Ligi ekiplerinden Beerschot, Fenerbahçe'nin Watford'dan transfer ettiği 19 yaşındaki Tiago Çukur'u kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Genç oyuncu için bir satın alma opsiyonu öngörülmüyor.

250 BİN AVROYA ALINDI

Futbol altyapı eğitimini Feyenoord ve AZ Alkmaar ile Hollanda'da alan Tiago Çukur, daha sonra Watford'un altyapısına katılmıştı. Fenerbahçe, bu yaz genç forvet için 250 bin avro bonservis ödemişti.

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Tiago Çukur, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin genç forveti Tiago Çukur'a Belçika ekibi talip oldu - Son Dakika
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