Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Championship ekibi Hull City, İranlı santrafor Allahyar Sayyadmanesh'i bonservisi ile kadrosuna katmak istiyor.
Belçika ve Ukrayna'dan gelen teklifleri kabul etmeyen 20 yaşındaki futbolcu da İngiltere'ye gitmeye sıcak bakıyor. Fenerbahçe yönetimi, kısa süre içerisinde kararını İngiliz ekibine iletecek.
Sarı lacivertliler, Allahyar'ı 2019-2020 sezonu öncesi İstiklal'den 750 bin euro karşılığında renklerine katmıştı. İranlı forvet, kiralık olarak forma giydiği Zorya'da 24 maçta 9 gol, 4 asistle oynamış, ocak ayında Fenerbahçe'ye geri dönmüştü.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Allahyar, Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City'e transfer oluyor - Son Dakika Spor