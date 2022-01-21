Üye Girişi
Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Allahyar, Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City'e transfer oluyor - Son Dakika

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Allahyar, Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City'e transfer oluyor

21.01.2022 13:16

Zorya formasıyla 24 maçta 9 gol kaydettikten sonra ocak ayında Fenerbahçe'ye geri dönen İranlı santrafor Allahyar Sayyadmanesh, Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City'e transfer oluyor. Belçika ve Ukrayna'dan gelen teklifleri reddeden 20 yaşındaki forvetin İngiltere'ye gitmeye sıcak baktığı ve transferin an meselesi olduğu belirtildi.

Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Championship ekibi Hull City, İranlı santrafor Allahyar Sayyadmanesh'i bonservisi ile kadrosuna katmak istiyor.

İNGİLTERE'YE GİTMEYE SICAK BAKIYOR

Belçika ve Ukrayna'dan gelen teklifleri kabul etmeyen 20 yaşındaki futbolcu da İngiltere'ye gitmeye sıcak bakıyor. Fenerbahçe yönetimi, kısa süre içerisinde kararını İngiliz ekibine iletecek.

24 MAÇTA 9 GOL KAYDETTİ

Sarı lacivertliler, Allahyar'ı 2019-2020 sezonu öncesi İstiklal'den 750 bin euro karşılığında renklerine katmıştı. İranlı forvet, kiralık olarak forma giydiği Zorya'da 24 maçta 9 gol, 4 asistle oynamış, ocak ayında Fenerbahçe'ye geri dönmüştü.

YORUMLAR
500

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe, Hull City, Ukrayna, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Allahyar, Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City'e transfer oluyor - Son Dakika Spor


HDP: Cumhurbaşkanlığında kendi adayımızda ısrar etmeyeceğiz HDP: Cumhurbaşkanlığında kendi adayımızda ısrar etmeyeceğiz         
13:21
Hamsi bereketi vatandaşın yüzünü güldürdü! Fiyatı 25 TL'ye düştü Hamsi bereketi vatandaşın yüzünü güldürdü! Fiyatı 25 TL'ye düştü         
13:12
Felipe Melo, Galatasaray yönetimine tepki gösterdi! "İstifa" paylaşımı büyük ses getirdi Felipe Melo, Galatasaray yönetimine tepki gösterdi! "İstifa" paylaşımı büyük ses getirdi         
12:07
Önce kasaları boşalttı! Sonra soda içti! Market hırsızının görüntüleri Önce kasaları boşalttı! Sonra soda içti! Market hırsızının görüntüleri         
12:05
Türkiye ile ilgili korkutan rapor: Enflasyon yüzde 50'yi aşacak, faiz bin puan artacak Türkiye ile ilgili korkutan rapor: Enflasyon yüzde 50'yi aşacak, faiz bin puan artacak         
11:10
Son Dakika: Artan vakalar yarıyıl tatilini uzatacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer cavapladı Son Dakika: Artan vakalar yarıyıl tatilini uzatacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer cavapladı         
10:55
Patlayıcı yüklü aracın motosikletle çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti Patlayıcı yüklü aracın motosikletle çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti         
10:02
HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan         
09:06
Mario Balotelli dünyanın en zengin takımını da peşine taktı Mario Balotelli dünyanın en zengin takımını da peşine taktı         
18:54
Tatil yapan aile, gece yarısı ilginç bir cisimle karşılaştı! Tatil yapan aile, gece yarısı ilginç bir cisimle karşılaştı!         
18:42
Hemşire Ömür Erez'i başından vurarak öldüren saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı Hemşire Ömür Erez'i başından vurarak öldüren saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı         
18:41
Anma programı için camide toplananlar, hurmayı kestiklerinde karşılarına çıkan Allah yazısına şaşırdılar Anma programı için camide toplananlar, hurmayı kestiklerinde karşılarına çıkan Allah yazısına şaşırdılar         
17:20
Yatak odasından gelen seslere koşan genç, katil oldu Yatak odasından gelen seslere koşan genç, katil oldu         
16:55
Son dakika! BOTAŞ: İran, Türkiye'ye doğal gaz akışını 10 gün süreyle kesecek Son dakika! BOTAŞ: İran, Türkiye'ye doğal gaz akışını 10 gün süreyle kesecek         
16:52
Öğrencisini dövdüğü için öğretmenlikten alınan adam, Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memurluk yapacak Öğrencisini dövdüğü için öğretmenlikten alınan adam, Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memurluk yapacak         
16:34
Fenerbahçe'de şaşırtan yaprak dökümü! Takımın yıldızları vedaya hazırlanıyor Fenerbahçe'de şaşırtan yaprak dökümü! Takımın yıldızları vedaya hazırlanıyor         
16:13

Son Dakika Haberleri
13:21 HDP: Cumhurbaşkanlığında kendi adayımızda ısrar etmeyeceğiz
13:18 Karne günü, öğretmen 13. kattaki balkonundan düşüp hayatını kaybetti
13:16 Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Allahyar, Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City'e transfer oluyor
13:12 Hamsi bereketi vatandaşın yüzünü güldürdü! Fiyatı 25 TL'ye düştü
12:48 Bir Zamanlar Çukurova 120. son bölüme Saniye ve Gülten'in ölümü damga vurdu!
12:37 Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındığı iddialarını yalanladı
12:36 Mahsur kalan köpek için ''sosisli drone'' operasyonu düzenlendi!
12:32 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde neler oldu? Oruç Reis öldü mü?
12:22 Sezen Aksu'ya tepki göstermişti! Cübbeli Ahmet Hoca Hz. Havva'ya "hain" demiş!
12:22 AFAD soğuk havaya karşı uyardı: Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayın
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2022 13:26:47. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Allahyar, Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City'e transfer oluyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement