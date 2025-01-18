Fenerbahçe\'nin genç yıldızı Selahattin Baki\'nin takımına gidiyor

Spor

Transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig devi Fenerbahçe'de 20 yaşındaki Emir Ortakaya ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Başkanlığını Selahattin Baki'nin yaptığı Belçika ekibi Beerschot, Emir Ortakaya'yı kiralık olarak kadrosuna katacak. Genç oyuncunun maaşını Fenerbahçe karşılayacak. Emir, daha önce bir diğer Belçika ekibi Westerlo'ya kiralanmış ancak süre alamadığı için sözleşmesi feshedilmişti.

WESTERLO'DA NE YAPTI?

20 yaşındaki genç stoper, bu sezon Westerlo formasıyla çıktığı 5 maçta 1 asistlik performans gösterdi.