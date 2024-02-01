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Fenerbahçe'nin kanat oyuncusu Ryan Kent, Lazio ile anlaşmaya vardı - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin kanat oyuncusu Ryan Kent, Lazio ile anlaşmaya vardı

Fenerbahçe\'nin kanat oyuncusu Ryan Kent, Lazio ile anlaşmaya vardı

Fenerbahçe, transfer çalışmaları kapsamında Ryan Kent'i Lazio'ya kiraladı. Glasgow Rangers ile sözleşmesi sona eren 26 yaşındaki kanat oyuncusu, evrak işlerinin tamamlanmasının ardından yeni takımına katılacak.

01.02.2024 17:53
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Fenerbahçe'nin kanat oyuncusu Ryan Kent, Lazio ile anlaşmaya vardı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, takımdaki oyuncu fazlalığının da önüne geçmek için bazı oyuncular ile yollarını ayırırken bazı oyuncuları kiralıyor. Bu sezon başında Glasgow Rangers ile sözleşmesi sona eren 26 yaşındaki kanat oyuncusunu kadrosuna katan sarı-lacivertliler, İngiliz futbolcuyu Lazio'ya kiralıyor. Kent, evrak işlerinin bu gece 00.00'a kadar hallolmasının ardından yeni takımına dahil olacak.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin kanat oyuncusu Ryan Kent, Lazio ile anlaşmaya vardı - Son Dakika
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