Fenerbahçe'nin kovar gibi gönderdiği Ryan Kent, dünya devine transfer oluyor - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin kovar gibi gönderdiği Ryan Kent, dünya devine transfer oluyor

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Kanat transferi yapmak isteyen Ajax, Fenerbahçe'nin kovar gibi gönderdiği Ryan Kent'e talip oldu. Dev kulüp, bonservisi elinde olan Kent'i fırsat transferi olarak görüyor. Sarı-lacivertliler, 28 yaşındaki İngiliz futbolcunun sözleşmesini 16 Ekim'de feshetmişti.

20.11.2024 15:48
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Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen ve sezon ortasında sözleşmesi feshedilen Ryan Kent için çok konuşulacak bir transfer iddiası ortaya atıldı.

AJAX PEŞİNE DÜŞTÜ

Hollanda basınında yer alan habere göre Ajax; Ryan Kent'in peşine düştü. Mika Godts'un sakatlığı sonrası kanat oyuncusu arayışına giren Hollanda devi için 28 yaşındaki İngiliz futbolcunun fırsat transferi olduğu vurgulandı. Haberde ayrıca, Kent'in hızlı ve iki ayağını da oldukça iyi kullanan bir futbolcu olduğundan bahsedildi.

FENERBAHÇE KARİYERİ

2023 yazında bedelsiz olarak Rangers'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Ryan Kent, ne İsmail Kartal ne de Jose Mourinho tarafından tercih edilmedi. Forma şansı bulmakta ve takıma adapte olmakta zorlanan İngiliz yıldız, sarı-lacivertli formayı tüm kulvarlarda toplamda 19 kez giydi. 28 yaşındaki kanat oyuncusu, bu karşılaşmalarda 1gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Kent'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 16 Ekim'de feshedilmişti.

Fenerbahçe\'nin kovar gibi gönderdiği Ryan Kent, dünya devine transfer oluyor

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin kovar gibi gönderdiği Ryan Kent, dünya devine transfer oluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Çelikk:
    Sizin gibi kazık haber 5 0 Yanıtla
  • Önder Toprak:
    Bi Cacık olmaz Ofansif Olmalı Sâdece Top Ayağa gelince Futbol Oynamayaz Ajas'ta 2 0 Yanıtla
  • Cosdan:
    İyi futbolcu lakin günümüz futbolunda defansa yardım olmazsa olmaz.stoch vardı fenerde bundan daha iyiydi ama o bile defans yönü zayıf olduğundan çoğu maçta 11 oynamadı 0 0 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    Ajax scoutları fenerlilerin göremediği bir şey görmüş demek ki 0 0 Yanıtla
  • Muammer Gökçetin:
    Ya öbür takımlar da, ya da Fener de bi sıkıntı var. Ben çözemedim. FB'den sözleşmesi fesh edilerek gönderilen futbolcuların büyük bölümü aynı duruma geliyor 0 0 Yanıtla
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