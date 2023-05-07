Fenerbahçe'nin penaltı isyanı sosyal medyayı birbirine kattı - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin penaltı isyanı sosyal medyayı birbirine kattı

07.05.2023 19:37
Fenerbahçe'nin penaltı isyanı sosyal medyayı birbirine kattı

Giresunspor futbolcusu Hayrullah Bilazer ile Fenerbahçeli Enner Valencia'nın yaşadığı pozisyon sonrası Sarı-Lacivertliler penaltı bekledi. Sosyal medyada penaltı isyanında bulunan Fenerbahçeliler ve Galatasaraylılar birbirine girdi.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, Giresunspor'a konuk oldu. Maçın ilk dakikalarında yaşanan pozisyon sosyal medyayı birbirine kattı.

FENERBAHÇE PENALTI BEKLEDİ

10. dakikada ceza sahasında topla buluşan Enner Valencia, Hayrullah Bilazer'den sıyrılamadı. Hayrullah'ın topa elle müdahalede bulunduğu yönünde Fenerbahçe'den itiraz geldi.

Ortalığı karıştıran pozisyon! Fenerbahçe'nin penaltı isyanını sosyal medyayı birbirine kattı

DEVAM KARARI

Karşılaşmanın hakemi Bahattin Şimşek, oyunu sürdürdü. VAR'dan gelen sonrasında oyun devam etti. Jorge Jesus ve futbolcular yoğun itirazda bulundu.

ORTALIK KARIŞTI

Fenerbahçeli ve Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyada bu pozisyonun tartışmasını yaşadı.

İşte bazı sosyal medya yorumları:

Ortalığı karıştıran pozisyon! Fenerbahçe'nin penaltı isyanını sosyal medyayı birbirine kattı
Ortalığı karıştıran pozisyon! Fenerbahçe'nin penaltı isyanını sosyal medyayı birbirine kattı
Ortalığı karıştıran pozisyon! Fenerbahçe'nin penaltı isyanını sosyal medyayı birbirine kattı
Ortalığı karıştıran pozisyon! Fenerbahçe'nin penaltı isyanını sosyal medyayı birbirine kattı
Ortalığı karıştıran pozisyon! Fenerbahçe'nin penaltı isyanını sosyal medyayı birbirine kattı
Ortalığı karıştıran pozisyon! Fenerbahçe'nin penaltı isyanını sosyal medyayı birbirine kattı
Ortalığı karıştıran pozisyon! Fenerbahçe'nin penaltı isyanını sosyal medyayı birbirine kattı
YORUMLAR
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Enner Valencia, Giresunspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin penaltı isyanı sosyal medyayı birbirine kattı - Son Dakika
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