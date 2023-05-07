Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, Giresunspor'a konuk oldu. Maçın ilk dakikalarında yaşanan pozisyon sosyal medyayı birbirine kattı.
10. dakikada ceza sahasında topla buluşan Enner Valencia, Hayrullah Bilazer'den sıyrılamadı. Hayrullah'ın topa elle müdahalede bulunduğu yönünde Fenerbahçe'den itiraz geldi.
Karşılaşmanın hakemi Bahattin Şimşek, oyunu sürdürdü. VAR'dan gelen sonrasında oyun devam etti. Jorge Jesus ve futbolcular yoğun itirazda bulundu.
Fenerbahçeli ve Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyada bu pozisyonun tartışmasını yaşadı.
İşte bazı sosyal medya yorumları:
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin penaltı isyanı sosyal medyayı birbirine kattı - Son Dakika