Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Tiago Çukur, İstanbul'a geldi - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Tiago Çukur, İstanbul'a geldi

11.07.2022 23:43

Fenerbahçe Kulübünün prensip anlaşmasına vardığı futbolcu Tiago Çukur, İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe Kulübünün prensip anlaşmasına vardığı futbolcu Tiago Çukur, İstanbul'a geldi.

Milli futbolcu, İngiltere'nin başkenti Londra'dan kalkan Türk Hava Yolları'na ait tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

Tiago Çukur, havalimanında kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenlerin de isteklerini kırmadı.

Sarı-lacivertli takımın, sağlık kontrolünün ardından Tiago Çukur ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Fenerbahçe kulübü, bonservisi İngiltere'nin Watford takımında bulunan futbolcu için İngiliz kulübüyle prensip anlaşmasına varıldığını açıklamıştı.

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Kaynak: AA

Tiago Çukur, Fenerbahçe, İstanbul, England, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Tiago Çukur, İstanbul'a geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Tiago Çukur, İstanbul'a geldi - Son Dakika
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