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Güzel fenomen, Cengiz Ünder'in yeni aşkı çıktı! İlk kez birlikte poz verdiler - Son Dakika

Güzel fenomen, Cengiz Ünder'in yeni aşkı çıktı! İlk kez birlikte poz verdiler

Son Güncelleme: 02.11.2023 13:33

Fenerbahçe'nin yıldızı Cengiz Ünder, yeni aşkı güzel fenomen Bilge Yenigül ile ilk kez görüntülendi. Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'ndaki Derya Uluğ konserini izlemeye giden çift, ilişkileri hakkında yorum yapmadı.

Fenomen Bilge Yenigül ile yeni bir aşka yelken açan Fenerbahçe'nin yıldızı Cengiz Ünder, ilk kez Derya Uluğ'un konserinde birlikte görüntülendi.

BİRLİKTE POZ VERDİLER

Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'ndaki Derya Uluğ konserine giden çift birlikte poz verdi. Üner ya da Yenigül ilişkileri hakkında herhangi bir yorum yapmadı.

FENERBAHÇELİ FUTBOLCULAR DA KONSERDEYDİ

Derya Uluğ konserini ayrıca Fenerbahçeli futbolcular İsmail Yüksek, Samet Akaydin, İrfan Can Kahveci; eşi Gözde Kahveci, İrfan Can Eğribayat; eşi Ceren Arpaçay Eğribayat da izledi.

İşte o kare:

Fenerbahçe'nin yıldızı Cengiz Ünder, fenomen yeni aşkıyla ilk kez görüntülendi
Fenerbahçe'nin yıldızı Cengiz Ünder, fenomen yeni aşkıyla ilk kez görüntülendi
Fenerbahçe'nin yıldızı Cengiz Ünder, fenomen yeni aşkıyla ilk kez görüntülendi
Fenerbahçe'nin yıldızı Cengiz Ünder, fenomen yeni aşkıyla ilk kez görüntülendi
Fenerbahçe'nin yıldızı Cengiz Ünder, fenomen yeni aşkıyla ilk kez görüntülendi
Fenerbahçe'nin yıldızı Cengiz Ünder, fenomen yeni aşkıyla ilk kez görüntülendi
Fenerbahçe'nin yıldızı Cengiz Ünder, fenomen yeni aşkıyla ilk kez görüntülendi
Fenerbahçe'nin yıldızı Cengiz Ünder, fenomen yeni aşkıyla ilk kez görüntülendi

Cengiz Ünder, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Güzel fenomen, Cengiz Ünder'in yeni aşkı çıktı! İlk kez birlikte poz verdiler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güzel fenomen, Cengiz Ünder'in yeni aşkı çıktı! İlk kez birlikte poz verdiler - Son Dakika
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