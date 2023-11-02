Fenomen Bilge Yenigül ile yeni bir aşka yelken açan Fenerbahçe'nin yıldızı Cengiz Ünder, ilk kez Derya Uluğ'un konserinde birlikte görüntülendi.
Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'ndaki Derya Uluğ konserine giden çift birlikte poz verdi. Üner ya da Yenigül ilişkileri hakkında herhangi bir yorum yapmadı.
Derya Uluğ konserini ayrıca Fenerbahçeli futbolcular İsmail Yüksek, Samet Akaydin, İrfan Can Kahveci; eşi Gözde Kahveci, İrfan Can Eğribayat; eşi Ceren Arpaçay Eğribayat da izledi.
İşte o kare:
Son Dakika › Spor › Güzel fenomen, Cengiz Ünder'in yeni aşkı çıktı! İlk kez birlikte poz verdiler - Son Dakika