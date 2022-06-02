Fenerbahçe Opet, Ergül Avcı Eroğlu'nu transfer etti

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon kadro planlaması çerçevesinde deneyimli orta oyuncu Ergül Avcı Eroğlu'yu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre daha önce 2 farklı dönemde toplam 3 sezon sarı-lacivertli formayı terleten Ergül, kariyerinde Yeşilyurt, Nilüfer Belediyespor, VakıfBank, Galatasaray, İdmanocağı, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Eczacıbaşı ve Aydın Büyükşehir Belediyespor takımlarında görev aldı.

Açıklamada, "Sporcumuza 'hoş geldin' diyor, sarı-lacivertli forma ile sonsuz başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.