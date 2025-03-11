Fenerbahçe-Rangers Maçını Norveçli Hakem Yönetecek

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ikinci maçında Fenerbahçe'nin, deplasmanda İskoç ekibi Rangers ile oynayacağı müsabakayı Norveç Futbol Federasyonu'ndan Espen Eskas yönetecek.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ikinci maçında 13 Mart Perşembe günü TSİ 23.00'de İskoç temsilcisi Rangers'ın konuğu olacak. Bu zorlu mücadelede Norveçli hakem Espen Eskas düdük çalacak. Eskas'ın yardımcılıklarını Jan Erik Engan ve Isaak Elias Bashevkin yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Rohit Saggi olacak.

VAR'da Hollanda'dan Pol van Boekeli AVAR'da da Alman Christian Dingert yer alacak. - İSTANBUL