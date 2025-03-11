Fenerbahçe-Rangers Maçını Norveçli Hakem Yönetecek - Son Dakika
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Fenerbahçe-Rangers Maçını Norveçli Hakem Yönetecek

Fenerbahçe-Rangers Maçını Norveçli Hakem Yönetecek

Fenerbahçe, Rangers ile 13 Mart'ta oynayacağı maçı Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek.

11.03.2025 12:39
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ikinci maçında Fenerbahçe'nin, deplasmanda İskoç ekibi Rangers ile oynayacağı müsabakayı Norveç Futbol Federasyonu'ndan Espen Eskas yönetecek.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ikinci maçında 13 Mart Perşembe günü TSİ 23.00'de İskoç temsilcisi Rangers'ın konuğu olacak. Bu zorlu mücadelede Norveçli hakem Espen Eskas düdük çalacak. Eskas'ın yardımcılıklarını Jan Erik Engan ve Isaak Elias Bashevkin yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Rohit Saggi olacak.

VAR'da Hollanda'dan Pol van Boekeli AVAR'da da Alman Christian Dingert yer alacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Rangers, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe-Rangers Maçını Norveçli Hakem Yönetecek - Son Dakika

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