Şampiyonluk yolunda dev hamle! Fenerbahçe, milli futbolcunun transferi için görüşmelere başladı - Son Dakika
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Şampiyonluk yolunda dev hamle! Fenerbahçe, milli futbolcunun transferi için görüşmelere başladı

04.11.2022 21:55
Şampiyonluk yolunda dev hamle! Fenerbahçe, milli futbolcunun transferi için görüşmelere başladı

Fenerbahçe, Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan'ı satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmak için harekete geçti. Transfere milli futbolcunun da sıcak baktığı ifade ediliyor.

Savunma bölgesinde sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe, ara transfer döneminde Kaan Ayhan'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.

SASUOLO İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

NTV'nin haberine göre, Süper Lig'de uygulanan yabancı kuralını da dikkate alan sarı-lacivertliler Kaan Ayhan için girişimlere başladı. Fenerbahçe, 27 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak için Sassuolo ile görüşmelere başladı.

PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON EURO

İtalya'da istediği süreyi alamayan Kaan Ayhan da ayrılığa sıcak bakıyor. Kaan Ayhan, bu sezon Serie A'da yalnızca 3 maça ilk 11'de başladı. Sassuolo ile sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden Kaan Ayhan'ın güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.

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