Fenerbahçe-Slavia Prag maçının hakemi belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe salı günü saat 19.45'te Kadıköy'de Çekya ekibi Slavia Prag ile karşılaşacak.

ZORLU MAÇTA BURGOS DÜDÜK ÇALACAK

Bu müsabakayı İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek. Burgos'un yardımcılıklarını Iker De Francisco ile Ivan Masso Granado yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise İspanyol Adrian Cordero olacak.

VAR HAKEMİ CUADRA FERNANDEZ

Kadıköy'de oynanacak mücadelede VAR'da Guillermo Cuadra Fernandez, AVAR'dan da Javier Iglesias Villanueva görev yapacak.