Fenerbahçe'nin 20 yıllık soyunma odası yenilendi! Masrafı yönetim kurulu üyeleri karşıladı - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin 20 yıllık soyunma odası yenilendi! Masrafı yönetim kurulu üyeleri karşıladı

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Fenerbahçe'nin Chobani Stadyumu Şükrü Saracoğlu'ndaki A takım soyunma odası ve bağlantılı alanları, 20 yılı aşkın süre sonra baştan sona yenilendi. Soyunma odasına dijital LED ekranlar yerleştirilirken şok havuzu, sağlık odası, kondisyon ve masaj alanları da yeniden düzenlendi. Çalışmanın tüm maliyetini yönetim kurulu üyeleri karşıladı.

Fenerbahçe Futbol A Takımı'nın Chobani Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde kullandığı soyunma odası ve bağlantılı alanlar, gerçekleştirilen kapsamlı çalışmayla yenilendi.

ALTYAPI BAŞTAN SONA SÖKÜLDÜ

20 yılı aşkın süredir kullanılan alanlarda, mevcut altyapı tamamen sökülerek baştan sona yenilendi. Zemin ve duvar kaplamalarından havalandırma sistemlerine, mekanik ve elektrik tesisatlarından aydınlatma altyapısına kadar tüm bölümlerde kapsamlı bir yenileme çalışması gerçekleştirildi.

Futbolcuların ve teknik ekibin ihtiyaçları gözetilerek yürütülen çalışmalar kapsamında; ana giriş, koridorlar, soyunma odası, sağlık odası, ıslak alanlar, şok havuzu, kondisyon ve ısınma bölümleri ile masaj ve tedavi alanları yeniden düzenlendi. Rakip takım soyunma odasında da iyileştirmeler yapıldı.

SOYUNMA ODASINA DİJİTAL LED EKRANLAR

Duvar tasarımları ve iç mekan uygulamaları modern bir tasarım anlayışıyla buluşturacak şekilde hazırlandı. Soyunma odasına dijital LED ekranlar yerleştirilirken tüm alanların aydınlatma sistemleri de yenilendi. Gerçekleştirilen teknik ve mimari düzenlemelerle futbol A takımının maç ve antrenman süreçlerindeki ihtiyaçlarına cevap veren bir kullanım ortamı oluşturuldu.

MALİYETİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ KARŞILADI

Yenileme çalışmalarının tüm maliyeti yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı. Böylece kulübün bütçesine herhangi bir ilave yük getirilmeden, alanlar baştan sona yenilenmiş oldu.

Fenerbahçe'nin 20 yıllık soyunma odası yenilendi! Masrafı yönetim kurulu üyeleri karşıladı
Fenerbahçe'nin 20 yıllık soyunma odası yenilendi! Masrafı yönetim kurulu üyeleri karşıladı
Fenerbahçe'nin 20 yıllık soyunma odası yenilendi! Masrafı yönetim kurulu üyeleri karşıladı
Fenerbahçe'nin 20 yıllık soyunma odası yenilendi! Masrafı yönetim kurulu üyeleri karşıladı
Kaynak: DHA
FenerbahçeFutbolSporSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • 5kws8jkm2h 5kws8jkm2h:
    YAZIKLAR OLSUN SİZİN FUTBOL VİZYONUNUZA FACİASINIZ İSMAİL KARTAL OĞUZ ÇETİN …? 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin 20 yıllık soyunma odası yenilendi! Masrafı yönetim kurulu üyeleri karşıladı - Son Dakika
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