Fenerbahçe Stadı hakkındaki sözleri nedeniyle CHP'li Tuba Torun'a tepki yağıyor! Ortalık karıştı

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CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Tuba Torun, Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı'nı örnek göstererek şehir içlerinde stat olmaması gerektiğini ifade eden bir paylaşım yaparak, bunun ilkelce bir durum olduğunu savundu.

"GERÇEK BİR İLKELLİK"

Tuba Torun, "Şehrin tam ortasında stat olmaz. Hele İstanbul gibi bir kentte hiç olmaz. Kadıköy derseniz daha da fena olmaz. Hafta içi perşembeleri hayli hayli olmaz. Erkek akıl ürünü gerçek bir ilkellik. Bu da tez bite." ifadelerini kullandı.

"MESLEK BÜYÜĞÜNÜZ OLARAK"

Fenerbahçe'nin eski asbaşkanı, Şekip Mosturoğlu da meslekteşına yönelik bir paylaşımda bulundu. Mosturoğlu, "Sonradan silmek zorunda kalacağınız Tweet'leri atmamanızı tavsiye ederim" paylaşımında bulundu.

Tuba Torun, kendisine gelen küfürlü mesajları şu şekilde ifşa etti: