Fenerbahçe taraftarına müjdeli haber! Jorge Jesus, hafta sonu İstanbul'a geliyor

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Fenerbahçe yılan hikayesine dönen teknik direktör konusunda mutlu sona artık çok yakın. Portekiz basınında çıkan haberlere göre dünyaca ünlü hoca Jorge Jesus, sarı-lacivertlilerle son görüşmeleri yapmak için hafta sonuna kadar İstanbul'a gelecek.

GÖRÜŞMELER OLUMLU GİDİYOR

Ajansspor'un O Jogo'dan aktardığı habere göre, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Jorge Jesus internet üzerinden video konferans yöntemiyle üçüncü kez görüşme yaptı. Görüşmede 2 yıllık sözleşme konusunda adımlar atıldı. Görüşmelerin olumlu gitmesi üzerine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jorge Jesus'u kulüp hakkında bilgi vermek için İstanbul'a davet etti. Jesus hafta sonuna kadar İstanbul'a gelerek Fenerbahçe hakkında bilgi alacak.

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Fenerbahçe ile Jesus arasında resmi bir anlaşma bulunmuyor.Sarı lacivertliler, maaş ve bonuslar konusundaPortekizli teknik direktörle tam bir uzlaşmaya varamadı. Anlaşmada küçük pürüzlerin giderilmesi durumunda Jorge Jesus'un 1 Haziran'da resmi imzayı atması bekleniyor.