Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım! Jesus'un yardımcısı Türkçe seslendi - Son Dakika
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Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım! Jesus'un yardımcısı Türkçe seslendi

26.05.2022 20:06

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olacağı konuşulan Jorge Jesus'un yardımcısı Marcio Sampaio'nun yaptığı Türkçe paylaşım sosyal medyada gündem oldu. Sampaio yaptığı paylaşımda, "Harika yorumlarınız için hepinize teşekkür ederim" dedi.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un göreve gelmesi artık an meselesi. Portekizli hocanın yardımcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

"HARİKA YORUMLARINIZ İÇİN HEPİNİZE TEŞEKKÜR EDERİM"

Jorge Jesus'un yardımcısı Marcio Sampaio paylaşımında, "Harika yorumlarınız için hepinize teşekkür ederim, thank you" dedi. Bu paylaşım sonrası sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Taraftarlar bu paylaşıma beğeni yağdırırken, artık Jorge Jesus'un Fenerbahçe'nin hocası olduğunu belirttiler.

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Jorge Jesus, Fenerbahçe, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım! Jesus'un yardımcısı Türkçe seslendi - Son Dakika


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