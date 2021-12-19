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Fenerbahçe taraftarlardan istifa çağrısı - Son Dakika

Fenerbahçe taraftarlardan istifa çağrısı

19.12.2021 21:35

- Fenerbahçe taraftarlardan istifa çağrısı Fenerbahçe'nin sahasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kalmasının ardından taraftarlar Başkan Ali Koç ve yönetimi istifaya davet etti.

- Fenerbahçe taraftarlardan istifa çağrısı

İSTANBUL - Fenerbahçe'nin sahasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kalmasının ardından taraftarlar Başkan Ali Koç ve yönetimi istifaya davet etti.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından taraftarlar Başkan Ali Koç'u istifaya davet ederken, Aziz Yıldırım tezahüratlarında bulundu. Bir süre protestolarına devam eden taraftarlar, olaysız şekilde dağıldı.

Fenerbahçe taraftarlardan istifa çağrısı
Fenerbahçe taraftarlardan istifa çağrısı
Fenerbahçe taraftarlardan istifa çağrısı
Fenerbahçe taraftarlardan istifa çağrısı

Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe taraftarlardan istifa çağrısı - Son Dakika Spor


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